На думку британських розвідників, рішення Центробанк рф утримувати відсоткові ставки на поточному рівні, ймовірно, посилить дисбаланси в економіці

Американські санкції проти "Газпромбанку" восени 2024 року призвели до падіння рубля.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X.

Центральний банк росії 20 грудня 2024 року ухвалив рішення зберегти відсоткові ставки на рівні 21%, що стало відходом від нещодавнього підходу до боротьби з інфляцією. На своєму останньому засіданні в жовтні 2024 року Центробанк рф підвищив відсоткові ставки з 19 до 21%, що є найвищою ставкою з початку війни 2022 року.

За даними британської розвідки, критика високих процентних ставок зростає серед російського бізнесу. Однак інфляційний тиск також, імовірно, посилюється, почасти через нещодавнє знецінення рубля. У листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого рівня щодо долара з моменту вторгнення в Україну у 2022 році (114 за долар).