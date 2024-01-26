Британська розвідка назвала тюремний строк Гіркіна відображенням авторитаризму в рф

Суд заборонив Гіркіну адміністрування його сайтів у соцмережах терміном на три роки.

У росії терориста Ігоря Гіркіна засудили до чотирьох років позбавлення волі. Його звинуватили в "публічному розпалюванні екстремістської діяльності".

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

Зазначається, що Гіркіна заарештували у липні 2023 року. Це трапилося після заколоту ватажка групи вагнера Євгенія Прігожина.

"Після заколоту Прігожина кремль став більш чутливим до критики ведення ним війни з боку жорстких націоналістів, "оскільки вони є однією з небагатьох можливих альтернатив путінському керівництву", - пише розвідка.

Додається, що упродовж цього часу Гіркін системно критикував керівництво рф та перебіг розв’язаної загарбницької війни проти України.

"Вирок Гіркіну є частиною більш широких репресій проти тих, хто критикує кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській росії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, московський міський суд визнав терориста Гіркіна (Стрєлкова) винним у закликах до здійснення екстремістської діяльності та ухвалив вирок у вигляді чотирьох років колонії.