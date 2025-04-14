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Британська розвідка назвала втрати у живій силі рф за 2025 рік

14 квітня 2025, 14:07
Британська розвідка назвала втрати у живій силі рф за 2025 рік
Фото: з вільного доступу
Станом на 2025 рік росія, ймовірно, зазнала близько 138 тисяч втрат вбитими та пораненими у війні проти України.
Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії за 2025 рік.
 
Про це йдеться в аналізі британських розвідників.
 
Як стверджують розвідники Британії, станом на 2025 рік росія, ймовірно, зазнала близько 138 тисяч втрат вбитими та пораненими у війні проти України.
 
А з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тисяч людей, йдеться в аналізі.
 
З посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ, зазначається, що у березні 2025 року середня кількість російських втрат становила приблизно 1 300 людей на день.
 
Британці відзначили, що цей показник зріс порівняно з лютим 2025 року, коли він становив близько 1 250 щоденних втрат, однак залишається нижчим за дуже високі добові втрати наприкінці 2024 року – майже 1 600 осіб на день.
 
Також в аналізі зазначили, що зростання рівня втрат зберігається й на початку квітня 2025 року, що, найімовірніше, свідчить про посилення атак з боку росії вздовж лінії фронту.  
 
"російські війська, ймовірно, намагаються відновити наступальний темп після періоду відносного затишшя на початку року", – припустили розвідники Британії.
 
У аналізі зауважили, що попри відносно статичну лінію фронту, зафіксовані втрати серед російських військ у 2025 році залишаються суттєво вищими, ніж навесні 2024 року, коли щоденні втрати рідко перевищували тисячу людей.

 

британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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