Британська розвідка назвала втрати у живій силі рф за 2025 рік

Станом на 2025 рік росія, ймовірно, зазнала близько 138 тисяч втрат вбитими та пораненими у війні проти України.

Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії за 2025 рік.

Про це йдеться в аналізі британських розвідників.

Як стверджують розвідники Британії, станом на 2025 рік росія, ймовірно, зазнала близько 138 тисяч втрат вбитими та пораненими у війні проти України.

А з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тисяч людей, йдеться в аналізі.

З посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ, зазначається, що у березні 2025 року середня кількість російських втрат становила приблизно 1 300 людей на день.

Британці відзначили, що цей показник зріс порівняно з лютим 2025 року, коли він становив близько 1 250 щоденних втрат, однак залишається нижчим за дуже високі добові втрати наприкінці 2024 року – майже 1 600 осіб на день.