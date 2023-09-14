Британська розвідка оцінила ще один крок України до енергонезалежності

Після повномасштабного вторгнення росії Україна прискорила плани диверсифікації своїх поставок.

Україна переходить на ядерне паливо західного виробництва Це ще один крок до енергетичної незалежності.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (twitter).

Як наголошується у зведенні, 10 вересня 2023 року "Енергоатом", оператор українських АЕС, оголосив, що успішно завантажив реактор на своїй Рівненській атомній електростанції (АЕС) ядерним паливом західного виробництва.



За даними британської розвідки, на всіх українських АЕС встановлено реактори радянського типу і до лютого 2022 року країна залежала від російського ядерного палива.

"Оскільки атомна енергетика забезпечує приблизно половину української електроенергії, успіх "Енергоатому" у закупівлі та завантаженні західного палива є важливою віхою у довгостроковому відділенні України від росії, вплив якої на енергопостачання України значно зменшився", - зазначають у Міноборони Британії.