Британська розвідка підбила підсумки шести місяців війни

Пів року тому росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд і окупувати більшу частину країни, але вже до квітня путін зрозумів, що це не вдалося

За пів року після початку російського вторгнення очевидно, що ця війна для РФ виявилася витратною та стратегічно шкідливою.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки у Twitter.

Зазначається, що ще із 2014 року президент рф володимир путін прагнув використати поєднання сили та примусової дипломатії для збільшення і зміцнення впливу росії на Україну та втручання у її суверенні справи.



"Шість місяців тому росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд і окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України", - йдеться в повідомленні.



Зараз наступ на Донбасі просувається мінімально, і росія очікує на велику українську контратаку. В оперативному аспекті росія відчуває брак боєприпасів, транспортних засобів та особового складу.



"Моральний дух у багатьох частинах збройних сил рф поганий, а армія путіна значно деградувала. Його дипломатична влада зменшилася, а його довгострокові економічні перспективи похмурі. За шість місяців війна росії виявилася витратною та стратегічно шкідливою", – підсумували у британській розвідці.