Британська розвідка підбила підсумки шести місяців війни
За пів року після початку російського вторгнення очевидно, що ця війна для РФ виявилася витратною та стратегічно шкідливою.
Про це йдеться в повідомленні британської розвідки у Twitter.
Зазначається, що ще із 2014 року президент рф володимир путін прагнув використати поєднання сили та примусової дипломатії для збільшення і зміцнення впливу росії на Україну та втручання у її суверенні справи.
"Шість місяців тому росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд і окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України", - йдеться в повідомленні.
Зараз наступ на Донбасі просувається мінімально, і росія очікує на велику українську контратаку. В оперативному аспекті росія відчуває брак боєприпасів, транспортних засобів та особового складу.
"Моральний дух у багатьох частинах збройних сил рф поганий, а армія путіна значно деградувала. Його дипломатична влада зменшилася, а його довгострокові економічні перспективи похмурі. За шість місяців війна росії виявилася витратною та стратегічно шкідливою", – підсумували у британській розвідці.
Додати коментар
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ВІДЕО ЗСУ ліквідували найкращого вертолітника росії
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- Том Купер: Ситуація на дипломатичному та військовому фронтах на 23 серпня
- Вагнерівці у Африці – як це стосується України - Wall Street Journal