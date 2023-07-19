Британська розвідка попередила про проблеми рф після успіхів ЗСУ біля Антонівського мосту

Зазначається, що Україна успішно застосувала тактичні БПЛА односторонньої дії для знищення деяких катерів окупантів.

Після застосування ударних дронів, які застосували російські війська проти російських моторних човнів у районі Антонівського мосту, рф опинилася перед дилемою - посилювати своє угруповання військ у цьому районі чи ні.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Так, за даними британської розвідки, з початку липня цілком імовірно посилилися бойові дії в пониззі Дніпра. Окрім запеклих боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також ведуть бої за острови у дельті Дніпра.

Зокрема, за даними британських розвідників, обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни і Україна успішно застосувала тактичні односторонні ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищити кілька російських човнів.

"Перед росією стоїть дилема: чи відповідати на ці погрози посиленням Дніпровської групи військ за рахунок розтягнутих частин, які стоять перед українським контрнаступом у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Окупанти продовжують повернення на свої позиції після масштабного затоплення Херсонської області, спричиненого підривом росіянами Каховської ГЕС. При цьому ворог продовжує обстрілювати населені пункти Херсонської області, у тому числі й звільнені, зокрема, Херсон, який був атакований «шахедами» під час масованої атаки по Україні в ніч проти середи, 19 липня.