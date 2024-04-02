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Британська розвідка повідомила, до яких маневрів вдається рф, аби приховати свої літаки

02 квітня 2024, 15:07
Британська розвідка повідомила, до яких маневрів вдається рф, аби приховати свої літаки
літаки рф
На аеродромі Кіровське в окупованому Криму окупанти на бетоні намальовано хибні російські винищувачі.

росія була змушена застосувати ряд методів приманки та обману, намагаючись приховати літаки від успішних ударів ЗСУ.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Х (Twitter).

Як зазначається у зведенні, на аеродромі Кіровське в окупованому Криму на бетоні намальовано хибні російські винищувачі. Подібні картини також спостерігалися щонайменше ще на 12 російських авіабазах, демонструючи ступінь стурбованості росії майбутніми українськими ударами та її здатність їх відобразити.

Проте, за даними британської розвідки, російські гелікоптери, як і раніше, регулярно приземляються на намальовані помилкові силуети винищувачів, повністю зриваючи спробу обману.

"Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність літаків на цих авіабазах, які росія, ймовірно, намагається приховати від розвідувальної картини України", – зазначили в міноборони Британії.

 Нагадаємо, що через масову втрату літаків рф почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

росія окупантивійна в Українібританська розвідкалітаки рф

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