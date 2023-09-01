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Британська розвідка повідомила про марні спроби москви захистити важливий символ окупації Криму

01 вересня 2023, 11:55
Британська розвідка повідомила про марні спроби москви захистити важливий символ окупації Криму
Фото: з вільного доступу
Йдеться про кримський міст.

російська влада щосили намагається захистити від подальших ударів Кримський міст, який є символом окупації Криму, а також важливим для забезпечення військ на півдні України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у X (twitter).

Як зазначається у зведенні, Керченська протока є вузьким місцем для логістичного забезпечення російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. росія значною мірою залежить від Кримського мосту та поромів у протоці.

За даними британської розвідки, росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар'єри, поряд із заходами активного захисту, такими як системи ППО, щоб підвищити живучість водних переходів та мінімізувати збитки від майбутніх атак.

"Важливість мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації вимагає вжиття таких широких заходів захисту", - зазначають у Міноборони Британії.

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