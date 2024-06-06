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Британська розвідка повідомила про наслідки удару по Керченській поромній переправі

06 червня 2024, 14:55
Британська розвідка повідомила про наслідки удару по Керченській поромній переправі
Фото: Ukrinform
Удар створив тимчасові перебої у логістиці для потреб російської армії.

Удари по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили окупантам логістику, зокрема військового призначення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Раніше Україна завдала ударів по двох російських поромних переправах у Керчі, вивівши їх з ладу.

"Ці пороми майже точно були основним способом залізничного перевезення російського пального та боєприпасів до Криму, з огляду на суворі заходи безпеки на Керченському мосту", – йдеться в повідомленні.

Аналітики Міноборони Британії вважають, що цей удар майже точно створив тимчасові перебої у логістиці для потреб російської армії та, можливо, також постачання пального до Криму.

"росії майже точно доведеться якнайшвидше замінити залізничний пором, що, ймовірно, вплине на її ширші логістичні операції у морі, або ж їй доведеться ризикувати послабленням заходів безпеки і використовувати залізничний міст для перевезення пального і вибухонебезпечних вантажів. Український удар по поромних переправах і подальший удар по нафтобазі неподалік знову підсвітлює вразливість Керченської протоки, попри значні інвестиції росії у заходи безпеки та ППО", – повідомляє Міноборони Британії. 

керченський міствійна в Україніросія окупанти

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