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Британська розвідка повідомила про нездатність російської армії для прориву

14 лютого 2023, 10:49
Британська розвідка повідомила про нездатність російської армії для прориву
Фото: ukr.media
російські війська продовжують атакувати українських захисників на Бахмутському напрямку та у районі Кремінної. Проте окупанти не зібрали достатньо сил для оперативного прориву.

За останні три дні "вагнерівці" досягли певних успіхів у районі села Красна гора біля Бахмута. Проте на цьому напрямку триває організована оборона.

Про це повідомляє британська розвідка.

Крім того, росіяни намагаються наступати на ділянці Кремінна-Сватове у Луганській області. Поки це лише локальні бої, масштаби малі для досягнення значного прориву.

"росія, ймовірно, прагне повернути назад деякі успіхи українських військ, досягнуті у вересні-листопаді 2022 року: існує реальна ймовірність того, що їхня найближча мета - просунутися на захід до річки Жеребець", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що російські війська отримують накази про наступ на більшості напрямків, проте вони не сконцентрували достатньо сил для наступальних дій на жодному з них.

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