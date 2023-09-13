Британська розвідка повідомила про появу на фронті новосформованої армії рф

Ймовірно, формування спрямоване на Луганську область на північному сході країни.

росія терміново перекинула на Луганський фронт новосформовану 25-ту армію. Вона була змушена це зробити через брак резервів.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, частини нової 25-ї російської загальновійськової армії, швидше за все, перекинуто в Україну.



За даними британської розвідки, зовсім недавно, у серпні 2023 року, в оголошеннях про набір військовослужбовців до 25-ї армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року.

Цілком імовірно, що підрозділи були терміново введені в бій частково тому, що росія продовжує боротися із надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках, йдеться у повідомленні.

"Проте існує також реальна ймовірність того, що росія спробує використати частини 25 армії для відновлення незадіяних резервних сил на театрі військових дій, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість", - зазначають у Міноборони Британії.



Зазначимо, за даними британської розвідки, у російській армії спостерігається високий рівень відмов воювати через відсутність підготовки та мотивації. Дезертирів замінюють чистою масою мобілізованих.

Як заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, професійна армія росії закінчилася ще минулої осені.