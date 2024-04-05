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Британська розвідка повідомила, якими методами кремль формує нову еліту

05 квітня 2024, 12:51
Британська розвідка повідомила, якими методами кремль формує нову еліту
Фото: Reuters
російська держава перерозподіляє активи прокремлівським бізнесменам, які підтримують війну проти України.

російський диктатор путін створює в росії з прихильників війни з Україною нову "еліту". Зокрема конфісковані біля росії підприємства роздають прокремлівським бізнесменам.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року росія взяла під державний контроль близько 180 компаній на суму близько $11,5 млрд.

При цьому пріоритет надається компаніям, що належать іноземцям, включаючи компанії, що належать росіянам, які живуть за кордоном. З високим ступенем ймовірності це пов'язано із прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки у російській економіці, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, російська держава перерозподіляє активи прокремлівським бізнесменам, які підтримують війну проти України. Ця деприватизація, ймовірно, пов'язана із закликом президента росії путіна у своєму зверненні до росіян у лютому 2024 року створити нову націоналістичну еліту, створену війною проти України.

"Збільшення військових витрат посилило фінансовий тиск на російську державу, поряд з економічними санкціями та відпливом капіталу з росії з початку вторгнення. російська держава, швидше за все, посилить контроль над компаніями у "стратегічних" галузях, таких як оборона", – зазначають у міноборони Британії.

Кремльвійна в Україніросія окупантиРозвідка Британії

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