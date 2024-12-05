Британська розвідка пояснила, чому армія рф зазнала рекордних втрат у листопаді

Сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 млрд

У листопаді середньодобові втрати російських військ в Україні досягли нового рекордну.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

У листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії рф склав 1523 особи (вбитими та пораненими). Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат, додали у відомстві.

Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Це уперше показник втрат рф за день перевищив 2 тис.

Як зазначає розвідка, листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли російські війська несуть і збільшують щомісячні загальні втрати. Також цього місяця рф зазнала найвищих втрат, загальне число яких склало 45 680 осіб.

За даними відомства, високий рівень втрат відображає високий темп російських операцій і наступів. Армія рф намагається посилити тиск на українські рубежі, прагнучи відтіснити українські війська на кількох ділянках фронту, включно з Курськом, Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.