Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британська розвідка пояснила, чому армія рф зазнала рекордних втрат у листопаді

05 грудня 2024, 13:35
Британська розвідка пояснила, чому армія рф зазнала рекордних втрат у листопаді
Сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 млрд

У листопаді середньодобові втрати російських військ в Україні досягли нового рекордну.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

У листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії рф склав 1523 особи (вбитими та пораненими). Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат, додали у відомстві.
 
Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Це уперше показник втрат рф за день перевищив 2 тис.
 
Як зазначає розвідка, листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли російські війська несуть і збільшують щомісячні загальні втрати. Також цього місяця рф зазнала найвищих втрат, загальне число яких склало 45 680 осіб.
 
За даними відомства, високий рівень втрат відображає високий темп російських операцій і наступів. Армія рф намагається посилити тиск на українські рубежі, прагнучи відтіснити українські війська на кількох ділянках фронту, включно з Курськом, Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.
британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 08:04
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється