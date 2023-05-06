Британська розвідка пояснила, чому путін скасовує паради до 9 травня

У низці російських регіонів скасували паради до 9 травня через страх перед українськими безпілотниками.

У шести російських регіонах, тимчасово окупованому Криму та в 21 місті рф скасували паради до 9 травня. кремль не буде проводити урочисте прийняття, а москва обмежиться святкуванням у менших масштабах. Це пов'язано з тим, що керівництво росії, ймовірно, починає все більше відчувати загрозу через "атаки" безпілотників.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Крім того, у росії скасували ходу "Безсмертного полку", під час якої несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, а також Армійські міжнародні ігри, під час яких проводять так званий "танковий біатлон".

"Час удару безпілотників по кремлю за кілька днів до "Дня перемоги" свідчить про все більшу вразливість росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози з боку російського керівництва у зв'язку із заходами, присвяченими Дню перемоги", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці припускать, що скасування заходів до 9 травня, ймовірно, може викликати хвилю невдоволення через війну в Україні.