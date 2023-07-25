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Британська розвідка пояснила, чому росія активізувала атаки по півдню України

25 липня 2023, 12:23
Британська розвідка пояснила, чому росія активізувала атаки по півдню України
Пошкодження торкнулися кількох зерносховищ.

російська федерація від 18 липня активізувала удари по Одесі та півдню України. Під час атак окупанти використовували незвичайну кількість ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) вагою 5,5 тонн. Вони призначені для знищення авіаносців.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що пошкодження торкнулися кількох зерносховищ у Чорноморському порту, що на південь від Одеси, а також  історичного центру міста. Крім того, 24 липня рф завдала удару безпілотниками-камікадзе по доках на річці Дунай, що приблизно за 200 метрів від румунського кордону.

За даними британської розвідки, від серпня 2022-го до червня 2023-го, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, росія загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах.

"Оскільки росії не вдалося відновити угоду, кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілям в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові активи в цих районах. Із самого початку війни ударна кампанія росії характеризувалася поганою розвідкою та неефективним процесом націлювання", - зазначають у Міноборони Британії.

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