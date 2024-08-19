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Британська розвідка пояснила чому росія блокує месенджер Signal

19 серпня 2024, 15:07
Британська розвідка пояснила чому росія блокує месенджер Signal
Фото: Reuters
Міноборони Британії вважає малоймовірною заборону месенджера Signal с метою обмеження інформації про українську операцію на Курщині.

У британській розвідці пояснили, з якою метою російська влада блокує захищений месенджер Signal, а також перешкоджає роботі WhatsApp і відеохостингу YouTube.

Про це у соцмережі Х (Twitter) повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. 

Як зазначається, 9 серпня Роскомнагляд заблокував використання захищеного месенджера Signal. Офіційно такий крок пояснили необхідністю "запобігти використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".
 
Міноборони Британії вважає малоймовірною заборону месенджера Signal задля обмеження інформації про українську операцію у Курській області.
 
У розвідці наголошують, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та опозиційними активістами для обходу системи електронного моніторингу уряду рф, особливо системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) Федеральної служби безпеки рф.
 
"У цьому контексті обмеження месенджера, ймовірно, має на меті підвищити здатність російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних громадян, які вороже ставляться до режиму", – вважають в британському оборонному відомстві.
 
Аналітики також зауважили, що це відбулося на тлі заборони у рф незалежних медіаорганізацій, перешкоджання роботі відеохостингу YouTube та месенджера WhatsApp. Ці заходи спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації у росії.
 
Нагадаємо, російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню.

 

війна в Україніросія окупантиблокування сайтів

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