За березень-квітень 2024 року над Білгородською областю російські літаки "загубили" 20 боєприпасів.

Аварійні сходження боєприпасів з російських літаків на власній території означають системну проблему, яка становить велику загрозу для цивільного населення рф.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Розвідка згадує серію випадків сходження боєприпасів з російських літаків, які мали летіти запускати їх по цілях на території України. Так, 4 травня цього року повідомляли про те, що винищувач впустив ФАБ-500 над Білгородом. Місцевий губернатор розповів про вибух і завдані ним збитки – 30 пошкоджених будинків, 10 авто і п'ять постраждалих – не називаючи причини.

18 лютого з’являлася інформація про Фаб-250, яку "загубили"неподалік від Білгорода, через це довелось евакуйовувати 150 осіб.

Розвідка наголошує, лише за березень-квітень 2024 року над Білгородською областю "загубили"20 боєприпасів.

"Дані випадки вказують на тривалу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", – йдеться в повідомленні.