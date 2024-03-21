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Британська розвідка пояснила, чому росіяни сповільнили наступ під Авдіївкою

21 березня 2024, 12:53
Британська розвідка пояснила, чому росіяни сповільнили наступ під Авдіївкою
Фото:pravda.com.ua
Міноборони Британії зазначають, що ситуація на ділянці фронту Донеччини залишається нестабільною.

Останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати.

Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Х (Twitter).

Як йдеться у зведенні, російські війська продовжують зосереджуватися на операціях у Донецькій області, досягаючи незначних успіхів. росіяни намагалися розширити зони протистояння на північний захід від Донецька. Бої йдуть за низку населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

"Наступ росіян сповільнився за останні тижні, ймовірно, частково через значні втрати під час кампанії в Авдіївці", – вважає розвідка.

У міноборони Британії зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту залишається нестабільною, а дефіцит особового складу та боєприпасів українських сил, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції.

Авдіївкабританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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