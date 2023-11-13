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Британська розвідка пояснила, чому в російській армії процвітає пияцтво та наркоманія

13 листопада 2023, 15:57
Британська розвідка пояснила, чому в російській армії процвітає пияцтво та наркоманія
Джерело: rbc.ua
російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони "Шторм-Z".

Неможливість залишити окопи спонукає російських окупантів випивати та вживати наркотики.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ "Верстка" повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, і що їх легко дістати навіть на передовій.

"Ці повідомлення заслуговують на довіру і йдуть за численними повідомленнями з моменту вторгнення про велику кількість дисциплінарних подій, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони "Шторм-Z", які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

"Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту", – зазначають у міноборони Британії.

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