Британська розвідка пояснила, чому в російській армії процвітає пияцтво та наркоманія
Неможливість залишити окопи спонукає російських окупантів випивати та вживати наркотики.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначається у зведенні, у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ "Верстка" повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, і що їх легко дістати навіть на передовій.
"Ці повідомлення заслуговують на довіру і йдуть за численними повідомленнями з моменту вторгнення про велику кількість дисциплінарних подій, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони "Шторм-Z", які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.
"Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту", – зазначають у міноборони Британії.