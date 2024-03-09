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Британська розвідка пояснила, як атаки України вплинули на нафтопереробні потужності рф

09 березня 2024, 16:23
Британська розвідка пояснила, як атаки України вплинули на нафтопереробні потужності рф
Нафтопереробні потужності рф могли тимчасово скоротитися через численні удари українських дронів.

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у рф вплинули на нафтопереробну галузь росії.

Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 9 березня у X (Twitter).

За інформацією відомства, ймовірно, нафтопереробні потужності росії тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій росії.

Аналітики зауважили, що 1 березня 2024 року рф запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

"Заборона експорту зменшить тиск на постачання та дозволить росії провести ремонт на своїх нафтопереробних заводів", – йдеться в огляді.

До слова, розвідка вказує, що ремонт, швидше за все, займе більше часу, ніж зазвичай, так як західні санкції перешкоджають імпорту до рф деяких необхідних компонентів.

Міноборони Британії додає, що "російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів 15-17 березня".

британська розвідкавійна в Українінафта рфросія окупанти

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