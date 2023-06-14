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Британська розвідка пояснила, як росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ

14 червня 2023, 13:27
Британська розвідка пояснила, як росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ
Джерело unian
Окупанти збільшили кількість вильотів тактичної бойової авіації.

Впродовж останніх двох тижнів російські окупаційні війська збільшили кількість вильотів тактичної бойової авіації. Особливо на півдні України - на тлі контрнаступу ЗСУ.

 Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники наголошують, що такі дії окупантів рф майже, напевно, стали відповіддю на наступальні операції Сил оборони України. Адже Повітряно-космічні сили росії намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря

"Від початку вторгнення південь України часто було дозволено для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік Повітряно-космічні сили рф розширили застосування зброї класу "повітря-земля", як-от плануючі бомби, які дозволяють штурмовикам перебувати на значній відстані від цілей", - йдеться у звіті. 

Попри активізацію ворога, наголошують фахівці, нинішня кількість вильотів російської авіації все ж залишається значно нижчою, ніж на початку війни. Тоді пік досягав 300 разів на день.

британська розвідкаконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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