Британська розвідка пояснила, як росія виправдовує депортацію українських дітей

У рф намагаються "відбілити" репутацію диктатора за викрадення українських дітей із Донбасу.

У російській федерації створюють інформаційні кампанії та нові закони, аби виправдати дії президента владіміра путіна.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

У відомстві повідомляють, що 20 червня Держдума рф проголосувала за створення парламентського комітету для розслідування "злочинів, скоєних українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року". Розвідники запевняють, що таким чином Дума реагує на міжнародний осуд депортації росією дітей з окупованих територій України.

"Цей крок, швидше за все, є формою "законодавства" та сприяє російським інформаційним операціям, створюючи зброю законодавства, намагаючись заплутати наратив навколо власних кричущих дій", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про права дітей є важливою комунікаційною темою для кремля, оскільки депортації дітей лягли в основу ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента путіна, виданого в березні 2023 року.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації провів аналітичне дослідження про примусову депортацію та викрадення українських дітей російською федерацією. За його висновками, після початку повномасштабного вторгнення росії діти стали фактично військовим трофеєм окупаційних військ, а кремль почав використовувати їх виключно в пропагандистських цілях.