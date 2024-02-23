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Британська розвідка про посилення цензури в росії

23 лютого 2024, 14:33
Британська розвідка про посилення цензури в росії
Фото: Reuters
кремль душить свободу слова всередині росії.
Британська розвідка повідомляє, що російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо пересічних громадян та ЗМІ.
 
Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Британії.
 

Розвідка Британії нагадує, що 14 лютого президент росії путін підписав закон, яким уможливили покарання у вигляді конфіскації майна за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.

Перед тим у Держдумі рф внесли проєкт, що розширить підстави для оголошення "небажаною організацією", що ймовірно спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних служб західних медіа, як "Радіо Свобода", DW та BBC.

"Ці кроки є частиною ширшої тенденції з боку влади рф щодо контролю за внутрішнім інформаційним полем, щоб обмежити критику і висловлення незгоди. Хоча така тенденція спостерігалась вже багато років, процеси значно посилилися після початку повномасштабної війни росії проти України", – зазначає розвідка. 

 

Кремльбританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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