Британська розвідка про посилення цензури в росії

Британська розвідка повідомляє, що російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо пересічних громадян та ЗМІ.

Розвідка Британії нагадує, що 14 лютого президент росії путін підписав закон, яким уможливили покарання у вигляді конфіскації майна за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.

Перед тим у Держдумі рф внесли проєкт, що розширить підстави для оголошення "небажаною організацією", що ймовірно спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних служб західних медіа, як "Радіо Свобода", DW та BBC.

"Ці кроки є частиною ширшої тенденції з боку влади рф щодо контролю за внутрішнім інформаційним полем, щоб обмежити критику і висловлення незгоди. Хоча така тенденція спостерігалась вже багато років, процеси значно посилилися після початку повномасштабної війни росії проти України", – зазначає розвідка.