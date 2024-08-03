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Британська розвідка проаналізувала рівень російських втрат

03 серпня 2024, 15:55
Британська розвідка проаналізувала рівень російських втрат
Фото: з вільного доступу
Рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день.

Середньодобові бойові втрати в Україні російської армії убитими та пораненими за останні два місяці зменшилися з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні. Однак, попри це, останні три місяці були "найдорожчими" в контексті втрат для російських військ з лютого 2022 року.

Про це у соцмережі Х (Twitter) повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська укріплюють позиції на Харківському напрямку. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання більш широких оперативних переваг", – вважають у британській розвідці.
 
У зведенні прогнозують, що рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день, оскільки росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Роботине у Запорізькій області на півдні України.
втратибританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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