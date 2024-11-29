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Британська розвідка проаналізувала російську ракету "Орєшнік"

29 листопада 2024, 15:07
Британська розвідка проаналізувала російську ракету
У своєму арсеналі росія має ще декілька таких ракет, повідомили у британській розвідці
Ракета, якою росія вдарила по Дніпру, є варіантом балістичної ракети РС-26. путін має ще декілька таких ракет.
 
Про це у соцмережі X (Twitter) повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
 
Як зазначається у повідомленні, 21 листопада росія завдала удару по українському заводу в Дніпрі, вперше застосувавши балістичну ракету середньої дальності (БРСД) під кодовою назвою "Орєшнік". БРСД класифікується як така, що має максимальну дальність від 3000 до 5500 км. У цьому випадку ракета пролетіла до своєї мети лише трохи більше 800 км.
 
У лютому 2019 року росія оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, який забороняв розробку та виробництво БРСД. Однак розробка "Горішника" майже напевно відбулася до цього. Цілком імовірно, що система є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", яка вперше була випробувана в 2011 році, йдеться в повідомленні.
 
За даними британської розвідки, бойове навантаження ракети було зафіксовано у вигляді шести груп по шість боєголовок, загалом 36 суббоєприпасів. Ці суббоєприпаси рухаються з гіперзвуковою швидкістю (понад 5 махів) перед ударом, що є типовим для ракет цього класу. Усі боєголовки БРСД та міжконтинентальних балістичних ракет рухатимуться на гіперзвуковій швидкості при вході в атмосферу.
 
"Використання цієї експериментальної системи проти України майже напевно було задумано як стратегічне повідомлення після використання Україною західних ракет по росії. росія, швидше за все, має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще не надійшли в серійне виробництво. Ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою за інші ракети, які росія нині використовує проти України", - зазначають у Міноборони Британії.

 

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