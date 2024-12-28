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Британська розвідка проаналізувала тактику останніх ракетно-дронових атак рф по Україні

28 грудня 2024, 17:50
Британська розвідка проаналізувала тактику останніх ракетно-дронових атак рф по Україні
Фото: з вільного доступу
Цілями є критична інфраструктура, промисловість.
Починаючи із серпня 2024 року росія, ймовірно, вирішила змінити тактику ракетно-дронових атак по Україні.
 
Про це повідомляє Міноборони Великобританії.
 
Так, у ніч з 12 на 13 росія провела масштабну атаку на Україну із застосуванням різних типів ракет і дронів. Ворог застосував стратегічну, тактичну авіацію, а також балістичні системи і флот для запуску "калібрів". Крім того, рф із кількох майданчиків запустила "дрони-камікадзе".
 
Британське Міноборони зауважило, що росія робить більші інтервали між обстрілами і використовує цей час, аби поповнити запаси. Тоді агресор рідше здійснює масовані атаки замість частих, але невеликих. Цілями є критична інфраструктура, промисловість.
 
"Однак росія зберігає можливість і запаси, що дозволяють використовувати такі активи в менших кількостях як каральний захід практично без попередження", - додали британці.
британська розвідкаракета рфросія окупантивійна в Україні

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