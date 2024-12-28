Британська розвідка проаналізувала тактику останніх ракетно-дронових атак рф по Україні

Цілями є критична інфраструктура, промисловість.

Починаючи із серпня 2024 року росія, ймовірно, вирішила змінити тактику ракетно-дронових атак по Україні.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії.

Так, у ніч з 12 на 13 росія провела масштабну атаку на Україну із застосуванням різних типів ракет і дронів. Ворог застосував стратегічну, тактичну авіацію, а також балістичні системи і флот для запуску "калібрів". Крім того, рф із кількох майданчиків запустила "дрони-камікадзе".

Британське Міноборони зауважило, що росія робить більші інтервали між обстрілами і використовує цей час, аби поповнити запаси. Тоді агресор рідше здійснює масовані атаки замість частих, але невеликих. Цілями є критична інфраструктура, промисловість.

"Однак росія зберігає можливість і запаси, що дозволяють використовувати такі активи в менших кількостях як каральний захід практично без попередження", - додали британці.