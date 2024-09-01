Британська розвідка: росія прискорила наступ на Покровськ, але очікується уповільнення

Головне управління розвідки Міністерства оборони Британії розповіло, що російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України.

Війська окупанта протягом останнього тижня прискорили просування до міста Покровськ. Проте невдовзі вони можуть сповільнити темп.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Головне управління розвідки Міністерства оборони Британії розповіло, що російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України.

"Війська рф дуже ймовірні в межах десяти кілометрів від краю міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у населені пункти Покровська", - йшлось в заяві розвідки.

Британія наголосила, що Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захопити, він, ймовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання.

"Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України без істотних змін у територіальному контролі", - додали в розвідці.

Зауважимо, що наразі на напрямку Покровська найважча ситуація по лінії фронту. Вже кілька тижнів військові ЗС відбивають ворожі штурми. А росіяни не припиняють спроб захопити місто.