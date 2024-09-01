Британська розвідка: росія прискорила наступ на Покровськ, але очікується уповільнення
Війська окупанта протягом останнього тижня прискорили просування до міста Покровськ. Проте невдовзі вони можуть сповільнити темп.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
Головне управління розвідки Міністерства оборони Британії розповіло, що російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України.
"Війська рф дуже ймовірні в межах десяти кілометрів від краю міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у населені пункти Покровська", - йшлось в заяві розвідки.
Британія наголосила, що Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захопити, він, ймовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання.
"Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України без істотних змін у територіальному контролі", - додали в розвідці.
Зауважимо, що наразі на напрямку Покровська найважча ситуація по лінії фронту. Вже кілька тижнів військові ЗС відбивають ворожі штурми. А росіяни не припиняють спроб захопити місто.