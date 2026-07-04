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Британська розвідка: росія встановила протидронові "клітки" на підводні човни

04 липня 2026, 11:22
Британська розвідка: росія встановила протидронові
Фото: Getty Images
Використання таких кліток на підводних човнах є незвичним явищем.

росія обладнала кілька підводних човнів Чорноморського флоту спеціальними захисними конструкціями для протидії українським безпілотникам. У британській розвідці вважають, що це пов'язано зі зростаючими можливостями України завдавати ударів по цілях далеко від лінії фронту.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, пише Business Insider.

За даними британської розвідки, аналіз супутникових знімків, зроблених 6–9 червня, показав спеціальні протидронові конструкції над бойовими рубками трьох підводних човнів проєкту "Кіло", що базуються у Новоросійську. У Лондоні вважають, що аналогічне обладнання найближчим часом встановлять і на четвертому підводному човні. "Це майже напевно здійснюється як превентивний захід у відповідь на зростаючу здатність України завдавати ударів по цілях далеко від лінії фронту", – йдеться в оцінці.

Як зазначають автори огляду, так звана "клітчаста броня" давно використовується для захисту танків та іншої бронетехніки від дронів і уламків боєприпасів, однак використання подібних конструкцій для захисту підводних човнів є доволі незвичним явищем.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Новоросійськ став основною базою Чорноморського флоту рф – москва була змушена перекинути туди значну частину кораблів після серії успішних українських атак на військово-морські об'єкти в окупованому Севастополі. Україна вже неодноразово атакувала Новоросійськ за допомогою морських безпілотників, а росія у відповідь встановила водні загородження для захисту гавані.

розвідкаБританіяпідводні човни

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