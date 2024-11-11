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Британська розвідка з'ясувала, чому росія демонстративно арештовує генералітет

11 листопада 2024, 20:14
Британська розвідка з'ясувала, чому росія демонстративно арештовує генералітет
москва міноборони рф
кремль і далі бере в лещати економіку та оборонну індустрію.

Останні півроку  в росії почали частіше арештовувати посадовців оборонної і оборонно-промислової промисловості. 

Це свідчить про спроби взяти під контроль масштабну корупцію в оборонному секторі, інформує в соцмережі X (Twitter) Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Арешти та кримінальні провадження проти посадовців оборонної та оборонно-промислової промисловості тривають з весни 2024 року, оскільки російські слідчі органи майже напевно намагаються досягти певного рівня контролю над масштабною корупцією в російському оборонному секторі як з практичних, так і з демонстративних політичних міркувань", - йдеться в дописі. 

У відомстві заявили, що згідно з повідомленням Слідчого комітету рф, 18 жовтня 2024 року 3 особи були взяті під варту за звинуваченням у привласненні нерухомого майна, що належить Міністерству оборони рф. 

Серед підозрюваних екс начальник управління майном Головного управління забезпечення військ, який разом з іншими підозрюваними звинувачується у привласненні 15 об'єктів нерухомості вартістю понад 244 млн рублів в московській області.

Також  було висунуто звинувачення в корупції колишньому заступнику директора Національної гвардії рф Сергію Мілейку, за купівлю військової форми за завищеними цінами на суму понад 400 млн рублів.

 

Росіякорупціяміноборони

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