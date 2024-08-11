Британська розвідка розказала про масштаби руйнувань у Бахмуті

Українське місто Бахмут Донецької області було зруйноване росіянами.

Британська розвідка показала масштаби руйнувань.

Про це Міноборони Британії написало і показало кадри в соцмережі X (Twitter).

Внаслідок вторгнення російських окупантів були пошкоджені та зруйновані цивільні об'єкти, зокрема школи.

"Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані", - йдеться в дописі.

Також розвідка показала супутникові зображення, на яких зафіксовані серйозні руйнування, у тому числі стадіон, школа і залізничний вокзал у Бахмуті.

З серпня 2022 Бахмут року було епіцентром боїв, а навесні цього 2023 року місто перейшов під контроль військ рф.