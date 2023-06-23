Матеріали:
Теми:

Британська розвідка розповіла, для чого рф розмістила базу бойових дельфінів у Севастополі

23 червня 2023, 13:31
Британська розвідка розповіла, для чого рф розмістила базу бойових дельфінів у Севастополі
Один з варіантів використання бойових дельфінів – буксирування ними потужних мін. Фото: JULIUS CSOTONYI
Бойові дельфіни призначені для протидії водолазам.

З літа 2022 року ВМФ росії інвестував значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. 

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, заходи включають як мінімум чотири шари мереж та бонових загороджень на вході до гавані.

За даними британської розвідки, в останні тижні цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням числа навчених морських ссавців.

Згідно з опублікованими знімками, плавучих загонів для ссавців у гавані стало майже вдвічі більше, і, вірогідно, там мешкають дельфіни-афаліни. В арктичних водах військово-морський флот використовує білуг та тюленів.

"росія підготувала тварин до виконання низки місій, але ті, що розміщені в гавані Севастополя, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам", – зазначають у Міноборони Британії.

дельфінибританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
Політика
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
22 червня 2023, 17:20
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
Політика
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
22 червня 2023, 13:00
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
Політика
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
22 червня 2023, 10:00
Друзі путіна. Як
Політика
Друзі путіна. Як "союзники" у Великій Британії допомогли Ротенбергу уникнути західних санкцій – розслідування
Переклад iPress – 21 червня 2023, 18:30
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Переклад iPress – 21 червня 2023, 14:30
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
21 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється