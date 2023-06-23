Британська розвідка розповіла, для чого рф розмістила базу бойових дельфінів у Севастополі

Один з варіантів використання бойових дельфінів – буксирування ними потужних мін. Фото: JULIUS CSOTONYI

Бойові дельфіни призначені для протидії водолазам.

З літа 2022 року ВМФ росії інвестував значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, заходи включають як мінімум чотири шари мереж та бонових загороджень на вході до гавані.

За даними британської розвідки, в останні тижні цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням числа навчених морських ссавців.

Згідно з опублікованими знімками, плавучих загонів для ссавців у гавані стало майже вдвічі більше, і, вірогідно, там мешкають дельфіни-афаліни. В арктичних водах військово-морський флот використовує білуг та тюленів.

"росія підготувала тварин до виконання низки місій, але ті, що розміщені в гавані Севастополя, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам", – зазначають у Міноборони Британії.