Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британська розвідка розповіла, що змінило характер російсько-української війни

22 листопада 2024, 14:33
Британська розвідка розповіла, що змінило характер російсько-української війни
Україна успішно використала БПЛА проти військових цілей у росії.
За 1000 днів конфлікту Повітряно-космічні сили росії, незважаючи на технологічну та чисельну перевагу, не змогли домогтися переваги в повітрі над Україною.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
 
"Основною подією, що змінила характер конфлікту, стало використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА)", - йдеться у повідомленні.
 
Як зазначається у зведенні, з середини 2024 року кількість запусків дронів-камікадзе, ймовірно, дало росії простір та час для відновлення свого парку дальньої авіації та пов'язаних із ними запасів крилатих ракет повітряного базування та балістичних ракет повітряного базування.
 
За даними британської розвідки, хоча росія зберігає можливість використовувати ці кошти, кінцевий ефект полягає в тому, що картина ППО для України стає все більш напруженою та складною. За допомогою цієї комбінації систем росіяни постійно націлюються на українську критично важливу національну інфраструктуру та авіабази.
 
"Очікуються майбутні удари по українській інфраструктурі цієї зими, оскільки росія намагається зламати волю українського народу", - вважають у Міноборони Британії.
 
Україна успішно використала БПЛА проти військових цілей у росії. У середині та наприкінці вересня Україна завдала ударів по чотирьох російських стратегічних складах боєприпасів за сотні кілометрів від України. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських боєприпасів під час війни.
 
"Атаки знову наголошують на нездатності росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак українських БПЛА", - йдеться в повідомленні.

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Політика
"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 23:56
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Політика
Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 12:44
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Політика
Коли росіяни почнуть друкувати гроші, у них виникнуть великі проблеми. На що слід звернути увагу найближчим часом
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 11:38
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Політика
Війна безпілотників: прискорений розвиток в Україні. Та хай летять ATACMS, Україно! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 листопада 2024, 08:05
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна шаленіють від ракетного кроку Байдена. Але продовжують сподіватися, що Трамп знешкодить США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 листопада 2024, 16:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється