Британська розвідка спрогнозувала успіх ЗСУ у Вовчанську

Міноборони Британії пояснило, як на хід бойових дій вплине зачистка Вовчанського агрегатного заводу.

Сили оборони України змогли скоротити можливості російських військ у районі Вовчанська Харківської області. Ймовірно, це сприятиме подальшому контрнаступу на півночі міста.

Про це йдеться в новому звіті розвідки міноборони Великої Британії.

Розвідники нагадали, що бої за Вовчанськ тривають від травня 2024 року. Тоді російські окупанти розпочали наступальну операцію в Харківській області, ймовірно, щоб створити "буферну зону" для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Білгорода.

"Це призвело до того, що Вовчанськ (за 5 км на південь від кордону України та росії) став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району", – пояснили фахівці.