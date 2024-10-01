Британська розвідка спрогнозувала успіх ЗСУ у Вовчанську
01 жовтня 2024, 14:33
фото: ГУР
Міноборони Британії пояснило, як на хід бойових дій вплине зачистка Вовчанського агрегатного заводу.
Сили оборони України змогли скоротити можливості російських військ у районі Вовчанська Харківської області. Ймовірно, це сприятиме подальшому контрнаступу на півночі міста.
Про це йдеться в новому звіті розвідки міноборони Великої Британії.
Розвідники нагадали, що бої за Вовчанськ тривають від травня 2024 року. Тоді російські окупанти розпочали наступальну операцію в Харківській області, ймовірно, щоб створити "буферну зону" для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Білгорода.
"Це призвело до того, що Вовчанськ (за 5 км на південь від кордону України та росії) став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району", – пояснили фахівці.
Наприкінці вересня 2024 року ЗСУ вдалося відбити та очистити Вовчанський агрегатний завод, який був опорним пунктом росії і дозволяв окупантам проводити тактичні операції на річці Вовча.
"Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та росії", – підсумували британські розвідники.