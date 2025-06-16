Британська розвідка: війська КНДР зазнали катастрофічних втрат у Курській області

Такі серйозні втрати стали наслідком надзвичайно інтенсивних піхотних штурмів, де солдатів просто використовували у якості "гарматного м'яса".

Північнокорейські війська, яких Кім Чен Ин відправив на допомогу росії у війні проти України, зазнали серйозних встрат у Курській області, де брали участь у бойових діях. За оцінками розвідки Великої Британії, число загиблих і поранених серед військовослужбовців КНДР перевищує 6000 осіб.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, передає Укрінформ.

Зазначається, що втрати складають понад 50% від початкового контингенту чисельністю близько 11 тисяч військових, якого Пхеньян направив до прикордонного російського регіону. З відкритих джерел відомо, що КНДР згодом перекинула в регіон додаткову кількість підкріплення.

Аналітики припускають, що такі серйозні втрати стали наслідком надзвичайно інтенсивних піхотних штурмів, у яких війська КНДР діяли без достатньої технічної підтримки.

На сьогоднішній день участь північнокорейських підрозділів обмежується Курською областю. Водночас британські аналітики припускають, що у разі ухвалення рішення про перекидання військ КНДР безпосередньо на українську територію, це буде узгоджено особисто владіміром путіним і Кім Чен Ином.