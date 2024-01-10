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Британська система ASRAAM знищує російські дрони в Україні

10 січня 2024, 18:55
Британська система ASRAAM знищує російські дрони в Україні
Фото: УНН
Британська система протиповітряної оборони, встановлена на шасі SupaCat, виявилася особливо ефективною проти цілей ближньої дії.

Наземні пускові установки з ракетами ASRAAM, які Велика Британія передала українським захисникам, практично не "промахуються" і ліквідують 90% своїх цілей.

Про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті Міноборони країни.

У документі йшлося про те, що саме ця наземна пускова установка стала прикладом високотехнологічного рішення при розробці ефективних і недорогих рішень на передову для задоволення термінових потреб. У профільному міністерстві Великої Британії зазначили, що техніка довела свою високу ефективність — коефіцієнт успішного ураження деяких російських повітряних цілей сягає 90%.

"Українські оператори освоїли ці системи й попросили збільшити кількість ракет для захисту своєї країни", — йдеться на сайті відомства.

Влітку 2022 року спільна команда Міноборони Великої Британії та оборонного підрядника MBDA вперше розробила системи ППО для стрільби ракетами ASRAAM із землі. Протягом чотирьох місяців після початку проєкту наземного запуску ASRAAM ці системи ППО було виготовлено та випробувано, а українські екіпажі пройшли навчання з їхнього використання на території Великої Британії, після чого техніку передали в зону бойових дій в Україну. Система протиповітряної оборони встановлена на шасі SupaCat і виявилася особливо ефективною проти цілей ближньої дії.

Ракета, яку використовує установка ASRAAM, має систему самонаведення з великим відхиленням від лінії візування, що допомагає їй захоплювати теплову сигнатуру цілі та уражати її під різними кутами. Вона замінила ракети AIM-9 Sidewinder у Королівських ВПС Великої Британії та Австралії.

дронибританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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