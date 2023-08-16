Британські банки уникають компаній, які торгують з Україною – Politico

Уряд не вимагає таких радикальних кроків, але британські банки пояснюють, що це пов’язано з окупацією частини української території і з санкціями проти росії.

Банки примусово закривають рахунки британських фірм, які торгують з українськими партнерами, через занепокоєння, пов’зані з санкціями проти росії і відмиванням грошей. І це шкодить більш широким зусиллям з підтримки виснаженої війною економіки України.

Про це повідомляє Politico.

У листі, датованому 26 липня і також надісланому міністру бізнесу і торгівлі Великої Британії Нусрату Гані, йдеться про те, що BUCC отримала численні скарги від фірм, чиї банківські рахунки були закриті. Інші підприємці скаржилися, що їхні спроби відкрити рахунки були відхилені через ведення бізнесу в Україні.

"Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку. Британські банки, як правило, відмовляють у відкритті рахунків, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною", - йдеться в листі Томса.

Банки наполягають на тому, що вони повинні дотримуватися своїх законодавчих і регуляторних зобов'язань, в тому числі тих, що стосуються дотримання західних санкцій проти росії, яка окупувала частину України. Банки стверджують, що транзакції, пов’зані з непідконтрольними урядові українськими регіонами - це складний процес, і можуть виникати затримки під час проходження перевірок. Вони наполягають на тому, що торгівля з Україною не заборонена повністю.

Томс, однак, хоче, щоб в ході нещодавно розпочатого урядом перегляду процесу зняття з банківських рахунків політично значущих осіб (PEP) також було вивчене питання, як британські банки ведуть бізнес-транзакції з Україною.

"Якщо торгівля Великої Британії з Україною буде неможливою для малих і середніх підприємств, постраждають британська і українська економіки, що нашкодить здатності України фінансувати свою оборону і зробить її ще більш залежною від іноземної допомоги", - застерігає він.

"Втручання британських банків має великий вплив на всіх нас, хто робить все можливе, щоб підтримати Україну в цей травматичний для неї період", - сказав Джеймс Уоткінс, секретар "Британсько-української ділової ради" та керівник відділу політики "Лондонської торгово-промислової палати".

Закриття банківських рахунків стало «постійною проблемою для британського малого і середнього бізнесу», - додав він, зауваживши, що це стосується не лише України, а й цілої низки інших ринків.

Дискусії навколо відновлення зруйнованої економіки України залишається актуальним питанням для уряду Британії. І в червні він виступив співорганізатором Конференції з питань відновлення України для світових лідерів і фінансистів, яка пройшла в центрі Лондона.

Відкриваючи конференцію, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав уряди працювати в тандемі з міжнародними фінансовими установами та бізнес-лідерами, щоб допомогти «прискорити» відновлення України.

"Британський уряд продовжуватиме відігравати свою повну роль", - пообіцяв він, оголосивши про "багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України".

Банки розглядаються як перша лінія захисту від відмивання грошей, щоб запобігти потраплянню нечесно отриманих коштів у фінансову систему. Регулятори очікують, що вони відмічатимуть підозрілі транзакції і перевірятимуть законність походження грошей після таких скандалів, як відмивання 200 мільярдів євро через естонську філію Danske Bank у період з 2007 по 2015 рік.

"Торгівля з Україною стала набагато складнішою після початку війни, оскільки банки орієнтуються на західні санкції проти росії, яка зараз окупувала частину України, а також застосовують закони про боротьбу з відмиванням грошей. Однак Україна не входить до британського списку третіх країн з високим ризиком відмивання грошей, що вимагає від компаній застосовувати посилені заходи належної перевірки клієнтів", - пише Politico.