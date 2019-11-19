Британські інструктори почали навчати українських піхотинців за програмою ORBITAL
Про це повідомила пресслужба бригади у фейсбуці, передає LB.ua.
Зазначають, що операція ORBITAL в Україні була розпочата 2015 року, але українські військовослужбовці пройдуть таке навчання вперше.
Навчання проходитиме на восьми напрямках: курс підготовки командирів взводів, курс підготовки старшого і молодшого сержантського складу, курс базової піхотної підготовки, курс розвідки, курси для інструкторів - підготовка марксменів (принципи влучної стрільби), тактична медицина і мінна безпека.
"Основна мета цих навчань - підготовка наших воїнів до ведення бойових дій у різних умовах і приведення наших підрозділів у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Під час занять військовослужбовці вивчатимуть тактику ведення бойових дій у різних умовах, удосконалюватимуть особисті навички та тренуватимуться діяти малими підрозділами", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що Міністр оборони Британії Бен Уоллес оголосив, що його країна продовжить навчальну місію в Україні на три роки до березня 2023 року.
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