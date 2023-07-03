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ПОЛІТИКА

Британські лорди відвідали вечірку посла рф у Лондоні

03 липня 2023, 11:43
Британські лорди відвідали вечірку посла рф у Лондоні
Джерело: abkhazworld
Загалом захід відвідали 50 людей, серед яких працівники посольства росії, іноземні дипломати та кілька британців.

У Великій Британії два лорди — консерватор Річард Балф і лейборист Роберт Скідельські — відвідали в червні вечірку з нагоди дня росії, організовану послом рф в Лондоні у його розкішній резиденції. 

Про це повідомляють The Sunday Times та The Guardian.

Під час вечірки посол  у Лондоні Андрій Келін виступив із промовою, у якій намагався виправдати неспровоковане вторгнення країни-терориста в Україну. Як пише Times, також він звинуватив Британію у "великому стратегічному прорахунку через конфронтаційний підхід до москви".

Лорд Річард Балф підтвердив The Guardian, що був на вечірці, заявивши, що мав "поверхневу розмову" з російським військовим аташе. За його словами, він вірить у те, що "врешті-решт має бути досягнуте врегулювання шляхом переговорів".

Балф повторив роспропаганду, назвавши Україну "розваленою державо", яка нібито "була зібрана Сталіним і Черчиллем наприкінці Другої світової війни". Також він каже, що вважає "Крим, безумовно, російським", а москва, за версією британця, нібито "має законні претензії на Донецьк і Луганськ".

Водночас Скідельські заявив, що виступає проти розв’язаної росією повномасштабної війни проти України, але прийшов на прийом до посла рф, бо "хотів показати свою повагу та прихильність до російського народу в його національний день, особливо за цих обставин".

Британіярф тероризм

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