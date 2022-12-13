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ПОЛІТИКА

Британські морпіхи проводили секретні операції в Україні – The Times

13 грудня 2022, 20:01
Британські морпіхи проводили секретні операції в Україні – The Times
Військовослужбовці з Королівської морської піхоти Великої Британії брали участь у секретних операціях в Україні.

Про це розповів британський генерал-лейтенант Роберт Магован, пише The Times.

На початку 2022 року до України Британія направила 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі.

У квітні військові повернулися до Києва для забезпечення охорони британського диппредставництва, яке відновлювало там свою роботу.

"Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику", – заявив Магован, не уточнивши, про що йдеться.

Речник Королівських військово-морських сил Британії в коментарі The Times зазначив, що морські піхотинці були розгорнуті в Україні "для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні" та "не виконували жодних бойових функцій".

Британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення росії до Криму 2014 року. У лютому 2022-го їх вивезли з України, аби уникнути перспективи прямого зіткнення з російськими військами.

Крім того, Британія також направила експертів із кібербезпеки для захисту критично важливих українських міністерств. Вони з лютого працюють віддалено й допомагають запобігати кібератакам.


БританіяУкраїнаспецоперація

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