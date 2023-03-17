Британські паспортисти страйкуватимуть п'ять тижнів – Reuters

Причина - суперечка щодо заробітної плати.

Більшість працівників британських паспортних служб страйкуватимуть протягом п'яти тижнів, починаючи з наступного місяця.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Понад 1000 членів профспілки працівників державних і комерційних служб (PCS), які працюють у більшості паспортних столів Британії, в тому числі в Лондоні, Ліверпулі та Глазго, вийдуть на страйк з 3 квітня по 5 травня, йдеться в заяві профспілки, опублікованій у п'ятницю.

Вони приєднуються до працівників інших галузей у Британії, які протягом останніх місяців влаштовували страйки з вимогою підвищити зарплати, щоб покрити зростаючу інфляцію.

Паспортні офіцери в Белфасті, Північна Ірландія, також можуть оголосити страйк, якщо проголосують за нього на голосуванні, яке завершиться в п'ятницю.

"Ця ескалація наших дій відбулася тому, що, на відміну від інших частин державного сектору, міністри не змогли провести з нами жодних значущих переговорів, незважаючи на два масові страйки і постійні цілеспрямовані дії, що тривали шість місяців",- наголосив Марк Сервотка,генеральний секретар PCS.

Профспілка PCS вимагає підвищення заробітної плати державним службовцям на 10%, оскільки інфляція у Британії зараз становить трохи більше 10%. Паспортні працівники раніше відхилили підвищення зарплати на 2%.



Урядові паспортні служби є єдиними емітентами британських паспортів, які видають понад 5 мільйонів паспортів щороку, а це означає, що будь-який страйк співробітників, які там працюють, може призвести до значних перебоїв у наданні послуг. Йдеться також про загрозу зриву видачі паспортів напередодні періоду літніх відпусток.



Британія переживає найсильнішу хвилю трудових конфліктів з 1980-х років, страйки зачіпають майже всі аспекти повсякденного життя - від охорони здоров'я і транспорту до шкіл і прикордонного контролю, оскільки працівники вимагають підвищення заробітної плати, яка б краще відображала найгіршу інфляцію за останні чотири десятиліття.