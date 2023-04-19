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Британські розвідники назвали основні методи й цілі російської ІПСО

19 квітня 2023, 12:44
Британські розвідники назвали основні методи й цілі російської ІПСО
Фото: з вільних джерел
Однією з цілей є скорочення міжнародної підтримки Києва.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська держава використовувала інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії. Однією з цілей є міжнародна підтримка України.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

москва використовує безліч каналів для поширення дезінформації: навмисне створення та розповсюдження хибної чи сфабрикованої інформації.

Одним із компонентів російської дезінформації є відмивання повідомлень, коли росія просуває інформацію від довірених осіб або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає у більш популярні чи державні ЗМІ.

За даними британської розвідки, це спрямовано на те, щоб приховати джерело інформації, щоб російській державі було легко дистанціюватися від повідомлення. Потім воно просуває фрагменти повідомлень, що вводять в оману, маскуючи при цьому свій особистий інтерес.

Представники російської держави подають сфабриковані повідомлення як організовано, і кон'юнктурно.

"Їхні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та скорочення міжнародної підтримки України", - зазначають у Міноборони Британії.

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