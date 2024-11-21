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Британські спецслужби вивчають дані про можливе застосування рф міжконтинентальної ракети

21 листопада 2024, 15:55
Британські спецслужби вивчають дані про можливе застосування рф міжконтинентальної ракети
За словами речника, "це швидкоплинний процес".
Британські спецслужби "терміново" вивчають повідомлення про те, що росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру під час атаки на Україну.
 
Про це розповів речник британського прем’єра Кіра Стармера, пише The Guardian.
 
За словами речника, "це швидкоплинний процес".
 
"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість", – зазначив він.
 
За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро рф застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.  
 
Водночас, як згодом повідомили ЗМІ, на Заході сумніваються, що рф застосувала міжконтинентальну ракету.
війна в Україніросія окупантиБританія

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