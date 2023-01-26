Британські танки Challenger прибудуть в Україну до кінця березня

До цього часу українські військові будуть тренуватися.

Велика Британія сподівається, що танки Challenger-2, які вона постачає в Україну, прибудуть до країни наприкінці березня, передає Reuters із посиланням на заступника міністра оборони Алекса Чалка.

Раніше Британія заявила, що відправить в Україну 14 своїх основних бойових танків разом із додатковою артилерійською підтримкою.

"Ми плануємо, що це буде наприкінці березня", – сказав Чалк у парламенті у відповідь на запитання, коли танки прибудуть в Україну.

До цього часу українські війська будуть інтенсивно тренуватися, як експлуатувати й обслуговувати ці машини.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) відреагував на численні повідомлення про те, що Україна нарешті отримає сучасні натівські танки, зокрема британські Challenger, німецькі Leopard та американські Abrams. Проте це рішення варто було ухвалити дещо раніше, сказано у звіті ISW за 24 січня.