Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Британські університети фіксують сплеск шахрайства зі ШІ

16 червня 2025, 09:17
Британські університети фіксують сплеск шахрайства зі ШІ
Фото: з відкритих джерел
У розслідуванні журналісти залучили дані з більше як сотні британських університетів.

Видання Guardian отримало дані з 131-о університету у Великій Британії про випадки студентського шахрайства із використанням штучного інтелекту (ШІ). Розслідування показало, що за 2023-2024 навчальний рік таких інцидентів зафіксовано близько 7000. У 2025 році показник, ймовірно, ще зросте.

Про це повідомляє The Guardian.

За два попередні роки на шахрайстві з використанням ШІ ловили кожного 196-го з 1000-і студентів. У 2025-у, якщо збережеться теперішня тенденція, показник зросте до кожного 133-го з 1000. Але реальна ситуація значно серйозніша, оскільки відрізники авторський матеріал від згенерованого стає все складніше. 

Зараз у соцмережах є багато пропозицій для студентів з інструментами олюднення згенерованого штучним інтелектом тексту. Програми для перевірки на плагіат не виявляють такого шахрайства. Існуючі детектори ШІ теж не надто ефективні у виявленні робіт, що порушують принципи доброчесності. 

Із навчальних закладів, які співпрацювали у розслідуванні з The Guardian, 27% не виокремлюють зловживання ШІ в окрему категорію і все ще вирішують, що робити з цією проблемою. В інших вишах визнають, що поки не існує ефективного способу присікати шахра.вання із ШІ серед студентів. Викладачі пропонують максимально впровадити інструменти штучного інтелекту у навчальний процес і зосередити освіту на тому, що ШІ не зможе зробити.Це комунікаційні навички, робота з людьми та надання студентам впевненості у взаємодії з новими технологіями та досягненні успіху на майбутньому робочому місці. 

університетишахрайствоБританіяштуний інтелект

Останні матеріали

Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Політика
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Переклад iPress – 16 червня 2025, 13:53
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О’Брайен
Політика
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 16 червня 2025, 12:04
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Cуспільство
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2025, 00:57
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється