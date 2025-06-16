Британські університети фіксують сплеск шахрайства зі ШІ

У розслідуванні журналісти залучили дані з більше як сотні британських університетів.

Видання Guardian отримало дані з 131-о університету у Великій Британії про випадки студентського шахрайства із використанням штучного інтелекту (ШІ). Розслідування показало, що за 2023-2024 навчальний рік таких інцидентів зафіксовано близько 7000. У 2025 році показник, ймовірно, ще зросте.

Про це повідомляє The Guardian.

За два попередні роки на шахрайстві з використанням ШІ ловили кожного 196-го з 1000-і студентів. У 2025-у, якщо збережеться теперішня тенденція, показник зросте до кожного 133-го з 1000. Але реальна ситуація значно серйозніша, оскільки відрізники авторський матеріал від згенерованого стає все складніше.

Зараз у соцмережах є багато пропозицій для студентів з інструментами олюднення згенерованого штучним інтелектом тексту. Програми для перевірки на плагіат не виявляють такого шахрайства. Існуючі детектори ШІ теж не надто ефективні у виявленні робіт, що порушують принципи доброчесності.

Із навчальних закладів, які співпрацювали у розслідуванні з The Guardian, 27% не виокремлюють зловживання ШІ в окрему категорію і все ще вирішують, що робити з цією проблемою. В інших вишах визнають, що поки не існує ефективного способу присікати шахра.вання із ШІ серед студентів. Викладачі пропонують максимально впровадити інструменти штучного інтелекту у навчальний процес і зосередити освіту на тому, що ШІ не зможе зробити.Це комунікаційні навички, робота з людьми та надання студентам впевненості у взаємодії з новими технологіями та досягненні успіху на майбутньому робочому місці.