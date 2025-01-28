Британські ВМС прийняли китів за російські шпигунські пристрої

Двічі сенсори флоту реєстрували передбачувану атаку, після чого район обстежили щодо ворожої активності.

Моряки Великої Британії виявили підозрілі сигнали, спершу припустивши, що вони можуть надходити від російських підводних безпілотників. Однак пізніше з’ясувалося, що це був кит.

Про це пише газета The Sun.

Двічі сенсори флоту реєстрували передбачувану атаку, після чого район обстежили щодо ворожої активності. Існувало занепокоєння, що російський безпілотник міг скинути пристрій для прослуховування на морське дно між островом Расей і Епплкросс на північному заході Шотландії.

"Ми проаналізували звуки і тепер вважаємо, що це був морський ссавець. Кит", – зрештою уточнив представник флоту в інтерв'ю британській газеті.