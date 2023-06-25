Британські винищувачі перехопили понад 20 літаків рф поблизу НАТО

Загалом за 21 день було перехоплено 21 російський літак.

За останні три тижні британські винищувачі перехопили більш як 20 російських літаків, що літали поблизу повітряного простору НАТО.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Британії.

За останні три тижні НАТО шість разів піднімало в повітря літаки. Загалом за 21 день було перехоплено 21 російський літак.

Серед них були:

- винищувачі: Су-27М FLANKER B, Су-30СМ FLANKER H;

- VIP та інші транспортні літаки: Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB;

- літаки збору розвідувальної інформації: Іл-20 COOT A;

- дальні бомбардувальники: у-22М BACKFIRE.

Міністерство оборони Британії нагадало, що літаки Typhoon зі складу 1-ої винищувальної ескадрильї Королівських ВПС, що базується в Лоссімуті, працюють з авіабази Амарі з березня в рамках провідного внеску Великої Британії в НАТО.

Typhoon запускаються для моніторингу російських літаків, коли ті не виходять на зв'язок з авіадиспетчерськими службами, що створює загрозу безпеці польотів.

"Ці перехоплення є суворим нагадуванням про цінність колективної оборони та стримування, які забезпечує НАТО. Протягом останніх трьох тижнів Королівські ВПС діяли пліч-о-пліч з нашими союзниками для забезпечення захисту як країн-членів, так і країн-партнерів, і вони можуть бути впевнені в нашій постійній відданості зміцненню європейської безпеки разом з тими, хто поділяє наші цінності", - наголосив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.