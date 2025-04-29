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Британським зброярам заборонили заряджати телефони у китайських автомобілях

29 квітня 2025, 17:31
Британським зброярам заборонили заряджати телефони у китайських автомобілях
Фото: УкрМедіа
Компанії оборонного комплексту Британії бояться встановлення шкідливого програмного забезпечення через USB-порти та вводять нові правила для співробітників

У британській оборонній промисловості посилюються заходи безпеки через побоювання промислового шпигунства з боку Китаю.

Про це повідомляє The Times.

У Британії низка підприємств, які займаються виготовленням зброї, вжили заходів для запобігання витоку інформації. Зокрема вони заборонили співробітникам заряджати смартфони через китайські автомобілі.
 
За даними видання, деякі компанії запровадили суворі обмеження для своїх співробітників. Зокрема, забороняється підключення смартфонів до USB-портів автомобілів, щоб запобігти потенційному впровадженню шкідливого програмного забезпечення. Цей крок пов'язаний із популярністю недорогих китайських електромобілів.
 
Джерело в британській оборонній галузі підтвердило посилення заходів безпеки, наголосивши на активності китайської розвідки. Він також згадав роботу Міністерства оборони Великої Британії з оцінки ризиків, пов'язаних з використанням китайської техніки.
 
Крім заборони підключення смартфонів, деяким компаніям заборонено паркувати китайські автомобілі на корпоративних стоянках, а також обговорювати робочі питання в цих автомобілях. Варто зазначити, що подібні запобіжні заходи діють протягом декількох років.
 
Американська Lockheed Martin та французька Thales також посилили заходи безпеки на своїх британських підприємствах.

 

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