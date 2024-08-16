Британський аналітик попереджає про критичну ситуацію в Покровську на тлі російського наступу

За словами журналістів, росія виводить війська з Калінінграда і Криму у відповідь на появу українських сил у Курській області, але окупаційне угруповання російських військ на Донбасі залишається.

Місто Покровськ Донецької області перебуває "у справжній біді" на тлі наближення російських військ, попереджає британський військовий аналітик Майкл Кларк.

Про це пише Sky News.

У той час як росія виводить війська з інших місць, включно з Калінінградом і Кримом, у відповідь на появу українських сил у Курській області, окупаційне угруповання російських військ все ж таки залишається на Донбасі та вже кілька місяців впевнено просувається.

Кремль зосереджує свої зусилля на Донецькій області та нарощує масштабний наступ на ключовий український логістичний вузол Покровськ. На думку експерта, саме в районі Покровська в українців найбільші складнощі.

"Зараз Покровськ у реальній небезпеці, і я думаю, що росіяни сповнені рішучості спробувати взяти його навіть до того, як повернуть територію в Курській області, щоб довести, що вони не збираються відриватися", — йдеться в публікації.

За словами Кларка, "ризики зростають по обидва боки", у міру того як росія й Україна "розкривають карти".

Протягом кількох місяців російські війська просувалися на сході України, а 16 серпня заявили про захоплення Сергіївки, приблизно за 15 км від Покровська.

Покровськ розташований приблизно за 70 км на північний захід від утримуваного росією Донецька і вважається ключовим логістичним вузлом для України.

Він розташований на перетині головної дороги, яка постачає українські війська і міста по всьому східному фронту. В останні тижні росія наблизилася до околиць міста, захопивши низку невеликих сіл у напрямку до міста.