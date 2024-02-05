Британський авіаносець через несправність не візьме участь у навчаннях НАТО – The Telegraph

Морська частина навчань Steadfast Defender відбудеться біля арктичного узбережжя Норвегії в березні.

Вихід авіаносця Королівського військово-морського флоту Британії HMS Queen Elizabeth для участі в найбільших навчаннях НАТО з часів холодної війни був скасований в останню хвилину після того, як під час фінальних перевірок було виявлено "проблему з гвинтовим валом".



Про це повідомляє The Telegraph.

Ця невдача сталася через 18 місяців після того, як подібний корабель HMS Prince of Wales вийшов з ладу біля острова Вайт через аналогічну несправність з муфтою на правому гвинті, що означало неможливість участі в навчаннях з ВМС США і затримку на дев'ять місяців у введенні корабля в експлуатацію.



Найновіший з двох британських авіаносців вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів тепер буде готовий зайняти місце флагмана флоту на навчаннях НАТО, в яких, як планується, візьмуть участь понад 40 кораблів.

"Рутинні перевірки перед відплиттям вчора виявили проблему з муфтою на правому гребному валу HMS Queen Elizabeth. Тому в неділю корабель не вийде в море. Prince of Wales замінить її на службі НАТО і відправиться на навчання Steadfast Defender якнайшвидше",- сказав командувач флотом віцеадмірал Ендрю Бернс.

Представник Міністерства оборони заявив, що проблема на HMS Queen Elizabeth була "окремою і не пов'язана" з попереднім дефектом на його сестринському кораблі.

"Виявлена проблема пов'язана з муфтами валів корабля. Гребні вали корабля занадто великі, щоб їх можна було виготовити з одного шматка металу, тому кожен вал складається з трьох секцій, які з'єднуються за допомогою муфт, що з'єднують секції валу разом", – сказав він.



HMS Queen Elizabeth мав очолити авіаносну ударну групу з восьми кораблів – чотири з них британські, в тому числі фрегат HMS Somerset і два танкери класу Tide з Допоміжного королівського флоту – за підтримки американських, іспанських і данських кораблів.

Оголошуючи про вихід авіаносця в море, комодор Джеймс Блекмор, командувач авіаносної ударної групи Великої Британії, сказав: "Steadfast Defender демонструє єдність Альянсу, нашу відданість йому – і те, що Велика Британія продовжує відігравати провідну роль в НАТО.Ці навчання дозволяють нам тренуватись разом з нашими сусідами у справді складних умовах, особливо цієї пори року – але саме тому ми повинні діяти там; погода не може нас зупинити".