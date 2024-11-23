Британський банк заборонив платежі з росії та білорусі

Рішення британського банку з'явилося слідом за санкціями США проти Газпромбанку.

Один з найбільших банків Британії HSBC припинив обробку всіх платежів з росії та білорусії для клієнтів персонального банківського обслуговування.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні, опублікованому на британському сайті банку для роздрібних клієнтів, йдеться про те, що кредитор "ухвалив рішення припинити обробку платежів" з цих двох країн і запропонувати альтернативні варіанти для будь-яких подібних операцій.

Рішення про припинення персональних банківських платежів послідувало за виходом британського кредитора з бізнес-банкінгу в цій країні, коли він завершив продаж свого підрозділу в травні, за два роки після початкового оголошення про вихід у червні 2022 року.

Банки по всьому світу пішли з росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року і подальших фінансових санкцій, введених проти росії США та іншими країнами.

HSBC серед європейських банків особливо чутливий до нагляду американської влади, виплативши понад 2 мільярди доларів у вигляді штрафів і цивільних стягнень у США за недоліки в контролі за відмиванням грошей у своєму мексиканському підрозділі.

Минулого року HSBC припинив обслуговування платежів для російських компаній, які використовували гонгонгську філію банку для операцій з Азією.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що санкції, спрямовані проти найбільшого російського банку серед тих, які досі не потрапляли під санкції, ще більше «ускладнять кремлю можливість ухилятися від американських санкцій, фінансувати й оснащувати свою армію».